29.01.2025 07:05 Illegale Prostitution: Großer Polizei-Schlag gegen Schleuser

Illegale Prostitution: Mehr 150 Polizisten und 15 Steuer-Fahnder rückten am Mittwochmorgen zu einer Razzia in Hessen und zwei Razzien in Baden-Württemberg aus!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Schleusungskriminalität und illegale Prostitution lautet der Vorwurf: Mehr als 150 Polizisten und 15 Steuer-Fahnder rückten am frühen Mittwochmorgen aus! Mannschaftswagen der Polizei beziehen Aufstellung: Mehr als 150 Einsatzkräfte rückten am Mittwochmorgen aus. © Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt Die Ziele der Beamten waren "ein Objekt in Hessen und zwei Objekte in Baden-Württemberg", erklärte ein Sprecher. Die Razzien erfolgten im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Hintergrund des Polizei-Schlags ist demnach "ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen", hieß es. Razzia Drei Personen unter Verdacht: Großrazzia in Schleuser-Affäre Über die Ergebnisse der Razzien solle "nach Abschluss der Maßnahme" weiter berichtet werden. TAG24 bleibt dran!

