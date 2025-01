Illegale Prostitution! Großer Polizei-Schlag mit drei Festnahmen

Mannschaftswagen der Polizei beziehen Aufstellung: Mehr als 150 Einsatzkräfte rückten am Mittwochmorgen aus. © Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt

Die Fahnder durchsuchten am heutigen Mittwoch in den frühen Morgenstunden Wohn- und Geschäftsräume sowie ein Bordell. Die Maßnahmen fanden im hessischen Wiesbaden sowie in Leutenbach und in Waiblingen in Baden-Württemberg statt, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main mitteilte.

Dabei wurden in Wiesbaden zwei Frauen und ein Mann aus China festgenommen. Sie seien dringend verdächtig, zwischen Februar 2020 und Dezember 2024 "zahlreiche Frauen aus der Volksrepublik China als Prostituierte beschäftigt und beherbergt zu haben, obwohl diese nicht über Aufenthaltstitel mit Berechtigung zur Aufnahme einer Arbeitstätigkeit in der Bundesrepublik verfügten", unterstrich der Polizeisprecher.

Die beiden festgenommenen Frauen (61 und 29 Jahre alt) sollen den Bordell-Betrieb gemeinsam geführt haben. Hierzu hätten sie Tagestermin-Wohnungen gemietet und die Preise für die Dienstleistungen der Prostituierten festgelegt. Auch sollen sie die Prostituierten über Inserate an die Freier vermittelt haben.

"Dem 49-jährigen Beschuldigten wird zur Last gelegt, die Vermittlung von Freiern unterstützt zu haben. Zu seinen Aufgaben zählte auch, den Eingangsbereich des Bordells mittels einer Videoanlage zu überwachen, um die Prostituierten vor anstehenden Kontrollen zu warnen", hieß es weiter.