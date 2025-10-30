Illegales Arsenal hochgenommen: Abtransport der Waffen dauert noch Tage

Remscheid - Nach dem Fund eines riesigen illegalen Waffenarsenals in Remscheid wird der Abtransport noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Der Abtransport der bei einer Razzia gefundenen Waffen dauert womöglich mehrere Tage. © Roberto Pfeil/dpa

Die Polizisten waren zweimal auf Geheimräume gestoßen und wollen das Gebäude noch einmal intensiv untersuchen. "Die Beamten werden sämtliche Wandverkleidungen abbauen und nach Hohlräumen suchen", sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert in Wuppertal.

Drei Verdächtige im Alter von 34, 37 und 59 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Bei ihrer Vorführung vor dem Haftrichter hätten zwei der drei Beschuldigten geschwiegen. Der 59-jährige Hauptverdächtige habe sich dagegen als Waffensammler dargestellt. Die Ermittlungen zu Zeitraum und Umfang des illegalen Waffenhandels dauern an.

Vor etwa einem Jahr hatten die Ermittler davon Wind bekommen, dass in einem Kiosk in Remscheid Drogen und Waffen illegal verkauft werden sollen. Verdeckte Ermittler hatten daraufhin tatsächlich Kriegswaffen in Form von Maschinenpistolen kaufen können.

Der Kioskbetreiber soll sich bereits in rund zwei Wochen vor Gericht verantworten. Das Verfahren gegen ihn beginne am 13. November, sagte Baumert. Dabei gehe es aber nicht um illegalen Waffenhandel, sondern um "bewaffneten Drogenhandel".