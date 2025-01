Kugel- und Zylinderbomben: Mehr als eine halbe Tonne Sprengstoff beschlagnahmt

Groß-Gerau - Rund 554 Kilo Sprengstoff in Form von illegal gehandelter Pyrotechnik entdeckten Zollfahnder bei einer Razzia in Südhessen . Unter anderem beschlagnahmten die Ermittler mehr als 500 Kugel- und Zylinderbomben, wobei die größte Kugelbombe allein aus rund zweieinhalb Kilo Sprengstoff bestand!

Die Montage zeigt links eine Kugelbombe mit zweieinhalb Kilo Sprengstoff, rechts sogenanntes Großfeuerwerk. © Montage: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Die Zoll-Aktion fand bereits am 13. Dezember im letzten Jahr im Kreis Groß-Gerau statt, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Demnach waren die Zollfahnder durch ein Paket voller Pyrotechnik (rund siebeneinhalb Kilogramm Sprengstoff) aus der Tschechischen Republik auf die Spur eines 36-jährigen Mannes geraten. An diesen war die verdächtige Sendung adressiert gewesen.

Da der 36-Jährige keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis für den Umgang mit Großfeuerwerk der Kategorie F3 habe, sei gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet worden, hieß es weiter.

Am 13. Dezember schlugen die Zollfahnder dann zu: Sie durchsuchten einen Bauernhof im Kreis Groß-Gerau. In einem ehemaligen Kühlraum und einer Lagerhalle wurden die Beamten fündig!