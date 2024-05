NRW-Minister Reul gibt zu: Habe mich achtmal mit mutmaßlichem Schleuser-Chef getroffen

Reul betonte, dass es damals keinen Grund gab, an der Seriosität des Anwalts zu zweifeln: "Dass er mit etwas Verbotenem zu tun haben könnte, auf die Idee wäre ich nicht gekommen", so der Minister.

Demnach war der inzwischen in Untersuchungshaft sitzende Frechener Anwalt Claus B. seit 2022 insgesamt achtmal an ihn herangetreten.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, hatte Reul die Details dem Blatt in dieser Woche mitgeteilt.

Die SPD im Landtag fordert trotz des Interviews nun weitere Aufklärung und hat eine parlamentarische Anfrage an Reul gestellt.

Allerdings sind auch die Sozialdemokraten in einen ähnlichen Vorfall verwickelt: Deren Ortsverband in Solingen hat vom Vater eines der mutmaßlichen Hauptakteure ebenfalls 20.000 Euro an Parteispenden erhalten.

Reul war unterdessen darum bemüht, klarzustellen, von den mutmaßlich kriminellen Machenschaften der Schleuser nichts gewusst zu haben. Damit wolle er, so wörtlich, "nicht nur Transparenz fordern, sondern sie auch leben".