Razzia in Görlitz: Polizei schlägt bei Strohmann des Corona-Schwindlers Fayez K. zu

Görlitz - Ende November ging die Generalstaatsanwaltschaft Berlin gegen ein Netzwerk von mutmaßlichen Corona-Betrügern vor: Sie sollen ihre Daten dem YouTuber Fayez K. (25) zur Verfügung gestellt haben , der sich damit Corona-Hilfen von über einer Million Euro erschwindelt haben soll. Am Mittwoch traf es nun den mutmaßlichen Vermittler in Görlitz.

Hier soll die Razzia stattgefunden haben. © Danilo Dittrich

1,3 Millionen Abonnenten verfolgen, was der syrische Flüchtling Fayez K. bei YouTube treibt, doch auch die Sicherheitsbehörden sind interessiert. Die Ermittler rechnen ihn dem salafistischen Spektrum zu.

So soll er Masken des französischen Präsidenten kurz nach dem islamistischen Mord an dem Lehrer Samuel Paty (†47) verbrannt haben. Mittlerweile soll er wieder in Syrien sein.



Doch nicht nur wegen Störung des öffentlichen Friedens wurde gegen den Mann ermittelt: Mit den Daten von Strohmännern soll er sich über eine Million Euro erschlichen haben.

Ein Görlitzer Syrer (20) bekam deshalb am heutigen Mittwoch Besuch. "Er soll weitere Strohmänner vermittelt haben", so Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner.