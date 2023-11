Rechtsextremes Spektrum: Durchsuchungen in Thüringen und Hessen!

Gera - In Thüringen und Hessen wurden Razzien eingeleitet. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren. Den Beschuldigten wird überwiegend die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung aus dem rechtsextremen Spektrum vorgeworfen.

In Thüringen und Hessen wurden im Zuge eines Ermittlungsverfahrens mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie Staatsanwaltschaft Gera und Thüringer Landeskriminalamt (LKA) am Mittwochmorgen mitteilten, werden seit den frühen Morgenstunden mehrere durch das Amtsgericht Gera erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an 16 Objekten vollstreckt.

Die Durchsuchungen finden den Angaben nach mit Schwerpunkt in Eisenach statt. Zudem werden Objekte im Raum Jena und im Bereich Osthessen durchsucht.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen 12 Beschuldigte im Alter von 16 bis 59 Jahren. Bereits in den frühen Morgenstunden sei in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen vollstreckt worden, hieß es. Der Mann sei in Eisenach festgenommen worden.

Allen Beschuldigten werden laut Staatsanwaltschaft und LKA die Mitgliedschaft, jedoch überwiegend die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung "Knockout 51" und verschiedenen Beschuldigten auch Gewaltdelikte sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.