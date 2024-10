Vorwürfe wiegen schwer: Großrazzia in Stuttgarter Baubranche

Stuttgart - Wegen Ermittlungen in der Baubranche haben Zollbeamte in einer bundesweiten Aktion zahlreiche Räume durchsucht.

Gleich mehrere Durchsuchungsmaßnahmen in der Baubranche standen im Ländle auf der Tagesordnung. © Hauptzollamt Stuttgart

In einem Ermittlungsverfahren gegen 17 Beschuldigte wurden am heutigen Dienstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in insgesamt 37 Objekten Durchsuchungs- und Vernehmungsmaßnahmen durchgeführt.

Laut Polizeiangaben soll das Hauptaugenmerk der Aktion auf dem süddeutschen Raum gelegen haben.

Die Beschuldigten sollen bandenmäßig in einem komplexen Firmengeflecht durch das Bereitstellen bzw. Verwenden von Abdeckrechnungen Sozialversicherungsbeiträge in großem Ausmaß vorenthalten haben.

Unter dem Deckmantel vorgetäuschter Subunternehmerverhältnissen sollen von sogenannten Servicefirmen Rechnungen ausgestellt worden sein, hinter welchen keine real erbrachten Leistungen stehen.