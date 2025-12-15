Gefährliche Körperverletzung? 15-Jähriger nach Angriff auf offener Straße in Klinik

Bei einer Schlägerei in Birstein im Main-Kinzig-Kreis wurde in der Nacht zu Sonntag ein Jugendlicher verletzt: Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Main-Kinzig-Kreis/Birstein - Ein Jugendlicher wurde am Kopf verletzt, unter anderem erlitt er eine Platzwunde: Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den 15-Jährigen und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Mehrere Streifenwagen rückten wegen einer Schlägerei in Birstein-Untersotzbach aus, die Beamten ermitteln gegen einen 19-Jährigen. (Symbolbild)
Mehrere Streifenwagen rückten wegen einer Schlägerei in Birstein-Untersotzbach aus, die Beamten ermitteln gegen einen 19-Jährigen. (Symbolbild)  © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Die Gewalt-Eskalation ereignete sich bereits in der Nacht zu Sonntag in der Gemeinde Birstein im südosthessischen Main-Kinzig-Kreis, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Demnach rückten mehrere Streifenwagen gegen 1 Uhr in den Ortsteil Untersotzbach aus, da es hier zu einer Schlägerei gekommen war.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 19-Jähriger und ein 15-Jähriger vor einem Jugendtreff in der Sotzbacher Kirchstraße in Streit geraten waren, "bei dem weitere etwa Gleichaltrige zugegen gewesen sein sollen", wie ein Sprecher erklärte.

Die Auseinandersetzung eskalierte zu einem Kampf. Dabei soll der 19-Jährige den Jüngeren mit Reizgas angegriffen haben. Der 15-Jährige erlitt zudem mehrere Kopfverletzungen.

Gegen den 19-Jährigen werde nun "wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung" ermittelt, hieß es weiter. Hierzu sucht die Polizei auch Zeugen der Schlägerei in Birstein-Untersotzbach, die sich bitte unter der Nummer 0666196100 bei den Beamten melden sollen.

