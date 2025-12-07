Schlägerei bei Kreisliga-Spiel: Eine Person im Krankenhaus

Hamburg - In Hamburg-Hausbruch ist am Sonntagmittag bei einem Kreisliga-Spiel eine Schlägerei ausgebrochen. Die Polizei rückte mit fünf Streifenwagen an.

Die Polizei rückte mit einem größeren Kräfteaufgebot an. © André Lenthe Fotografie

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert und zur Sportanlage Jägerhof im Talweg gerufen. Dort sei es bei der Partie zwischen den Kreisligisten Hellas United und FSV Harburg-Rönneburg zu einer Schlägerei gekommen, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Auslöser sei wohl der Angriff eines Fans auf einen der Trainer gewesen, woraufhin mehrere Spieler den Fan attackiert hätten, so ein Reporter vor Ort.

Laut Polizei seien sieben bis acht Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen. Ein Mensch sei dabei verletzt worden und musste ins Krankenhaus.

Festgenommen wurde keiner der Beteiligten. Gegen 14 Uhr rückten die Beamten wieder ab. Das Spiel endete mit 1:1.