Schüsse bei Schlägerei vor "McDonald's"-Filiale

Offenbach am Main - Mehrere junge Männer gingen mit Schlägen und Tritten aufeinander los, dann fielen Schüsse! Die Polizei in Offenbach am Main ermittelt wegen des "Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes nach dem Waffengesetz".

Vor dem Eingang einer Offenbacher "McDonald's"-Filiale fielen Schüsse - zahlreiche Polizeikräfte rückten in der Folge aus. (Symbolbild) © Montage: Jan Woitas/dpa, Andreas Arnold/dpa

Die Schlägerei ereignete sich am späten Samstagabend vor der "McDonald's"-Filiale in der "Strahlenberger Straße" in Offenbach am Main unweit der Grenze zum benachbarten Frankfurt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagmorgen mitteilte.

Demnach gingen kurz nach 23 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da Zeugen der Schlägerei "Schussgeräusche" vernommen hatten.

Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu dem Schnellrestaurant entsandt. Die Beamten trafen aber vor Ort keine Verdächtigen mehr an.

Nach den bisherigen Ermittlungen kämpften "zwei Gruppen junger Männer" gegeneinander. Einer von ihnen "soll dabei eine augenscheinliche Schreckschusswaffe eingesetzt und auf andere geschossen haben", erklärte ein Sprecher. Ein zweiter junger Mann soll zeitgleich mit einer Pfefferpistole gefeuert haben.