Schüsse bei Schlägerei vor "McDonald's"-Filiale
Offenbach am Main - Mehrere junge Männer gingen mit Schlägen und Tritten aufeinander los, dann fielen Schüsse! Die Polizei in Offenbach am Main ermittelt wegen des "Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes nach dem Waffengesetz".
Die Schlägerei ereignete sich am späten Samstagabend vor der "McDonald's"-Filiale in der "Strahlenberger Straße" in Offenbach am Main unweit der Grenze zum benachbarten Frankfurt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagmorgen mitteilte.
Demnach gingen kurz nach 23 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da Zeugen der Schlägerei "Schussgeräusche" vernommen hatten.
Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu dem Schnellrestaurant entsandt. Die Beamten trafen aber vor Ort keine Verdächtigen mehr an.
Nach den bisherigen Ermittlungen kämpften "zwei Gruppen junger Männer" gegeneinander. Einer von ihnen "soll dabei eine augenscheinliche Schreckschusswaffe eingesetzt und auf andere geschossen haben", erklärte ein Sprecher. Ein zweiter junger Mann soll zeitgleich mit einer Pfefferpistole gefeuert haben.
Polizei findet Hülsen von Schreckschuss-Munition am Tatort
Kurz nach den Schüssen floh die Gruppe, zu der die beiden Schützen gehörten mit zwei Autos vom Tatort, "einem VW Golf mit Offenbacher Kennzeichen sowie einem Audi Q5 mit GG-Kennzeichen", hieß es weiter.
Auch die Angehörigen der zweiten Gruppe entfernten sich. Über etwaige Verletzungen der Teilnehmer der Schlägerei liegen keine Informationen vor.
Bei der Spurensicherung am Tatort stellten die Ermittler "an einer Wand Reste von Reizstoff fest und sicherten weitere Spuren, unter anderem Hülsen von Schreckschuss-Munition", fügte der Sprecher noch hinzu.
Zu den beiden Schützen liegen Beschreibungen vor.
Schüsse in Offenbach am Main: Ein Schütze eventuell minderjährig
- etwa 15 bis 18 Jahre alt
- von schlanker Statur
- dunkelblaue Jeans
- graue Winterjacke mit schwarzem Kragen
- schwarze Schuhe mit weißer Sohle
- von korpulenter Statur
- vermutlich etwa älter als der Erstgenannte
- schwarze Hose
- weißer Pullover
- schwarze Weste
- schwarze Basecap
- schwarze Schuhe
Zeugen, welche die Schlägerei vor der "McDonald's"-Filiale beobachtet haben oder Hinweise zu der Identität der beiden Schützen geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980985100 bei der Polizei in Offenbach am Main melden.
