Schüsse bei Schlägerei vor "McDonald's"-Filiale

Vor einer McDonald's-Filiale in Offenbach am Main kam es am Samstagabend zu einer Schlägerei, dabei fielen Schüsse! Die Polizei fahndet nach zwei Schützen.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Mehrere junge Männer gingen mit Schlägen und Tritten aufeinander los, dann fielen Schüsse! Die Polizei in Offenbach am Main ermittelt wegen des "Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes nach dem Waffengesetz".

Vor dem Eingang einer Offenbacher "McDonald's"-Filiale fielen Schüsse - zahlreiche Polizeikräfte rückten in der Folge aus. (Symbolbild)
Vor dem Eingang einer Offenbacher "McDonald's"-Filiale fielen Schüsse - zahlreiche Polizeikräfte rückten in der Folge aus. (Symbolbild)

Die Schlägerei ereignete sich am späten Samstagabend vor der "McDonald's"-Filiale in der "Strahlenberger Straße" in Offenbach am Main unweit der Grenze zum benachbarten Frankfurt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagmorgen mitteilte.

Demnach gingen kurz nach 23 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da Zeugen der Schlägerei "Schussgeräusche" vernommen hatten.

Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu dem Schnellrestaurant entsandt. Die Beamten trafen aber vor Ort keine Verdächtigen mehr an.

Nach den bisherigen Ermittlungen kämpften "zwei Gruppen junger Männer" gegeneinander. Einer von ihnen "soll dabei eine augenscheinliche Schreckschusswaffe eingesetzt und auf andere geschossen haben", erklärte ein Sprecher. Ein zweiter junger Mann soll zeitgleich mit einer Pfefferpistole gefeuert haben.

Polizei findet Hülsen von Schreckschuss-Munition am Tatort

Bei der Spurensicherung am Tatort fanden die Ermittler unter anderem auch Hülsen von Schreckschuss-Munition. (Symbolbild)
Bei der Spurensicherung am Tatort fanden die Ermittler unter anderem auch Hülsen von Schreckschuss-Munition. (Symbolbild)

Kurz nach den Schüssen floh die Gruppe, zu der die beiden Schützen gehörten mit zwei Autos vom Tatort, "einem VW Golf mit Offenbacher Kennzeichen sowie einem Audi Q5 mit GG-Kennzeichen", hieß es weiter.

Auch die Angehörigen der zweiten Gruppe entfernten sich. Über etwaige Verletzungen der Teilnehmer der Schlägerei liegen keine Informationen vor.

Bei der Spurensicherung am Tatort stellten die Ermittler "an einer Wand Reste von Reizstoff fest und sicherten weitere Spuren, unter anderem Hülsen von Schreckschuss-Munition", fügte der Sprecher noch hinzu.

Zu den beiden Schützen liegen Beschreibungen vor.

Schüsse in Offenbach am Main: Ein Schütze eventuell minderjährig

Die Offenbacher Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolbild)
Die Offenbacher Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolbild)
Zu dem Mann mit der Schreckschusspistole heißt es:
  • etwa 15 bis 18 Jahre alt
  • von schlanker Statur
  • dunkelblaue Jeans
  • graue Winterjacke mit schwarzem Kragen
  • schwarze Schuhe mit weißer Sohle
Der junge Mann mit der Pfefferpistole wird wie folgt beschrieben:
  • von korpulenter Statur
  • vermutlich etwa älter als der Erstgenannte
  • schwarze Hose
  • weißer Pullover
  • schwarze Weste
  • schwarze Basecap
  • schwarze Schuhe

Zeugen, welche die Schlägerei vor der "McDonald's"-Filiale beobachtet haben oder Hinweise zu der Identität der beiden Schützen geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980985100 bei der Polizei in Offenbach am Main melden.

Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, Andreas Arnold/dpa

