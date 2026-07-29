Massenschlägerei! Mehrere Verletzte, Großeinsatz der Polizei

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Dienstagabend ist es in der Hansestadt zu einer Massenschlägerei gekommen. Mindestens vier Personen wurden dabei verletzt.

Großeinsatz in Hamburg-Rahlstedt: Dort gab es am Dienstagabend eine Massenschlägerei. © HamburgNews/Christoph Seemann

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mit, dass sich der Vorfall gegen 21.45 Uhr im Bereich der Sieker Landstraße (Stadtteil Rahlstedt) ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen spielten vier junge Männer auf einem dortigen Sportplatz Fußball, als plötzlich eine Gruppe aus rund 15 Personen auftauchte und das Quartett attackierte.

Wie der Sprecher bestätigte, kamen bei der Massenschlägerei auch Schlagstöcke und Pfefferspray zum Einsatz.

Als die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten in verschiedene Richtungen, festgenommen wurde demnach niemand.

Vier Beteiligte trugen Verletzungen davon und mussten vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst behandelt werden.