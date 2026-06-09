09.06.2026 14:48 Mann mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt

Im Schleusenpark in Kassel-Unterneustadt kam es am Montag zu einer brutalen Attacke: Ein 47-Jähriger wurde mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt!

Von Florian Gürtler

Kassel - Selbst als das Opfer bereits am Boden lag, wurde noch auf den 47-Jährigen eingeprügelt: Nach einer äußerst brutalen Attacke in Kassel ermittelt die Polizei gegen zwei Verdächtige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags!

Im Kasseler Schleusenpark kam es am Montagnachmittag zu einer brutalen Prügel-Attacke: Ein 47-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt! (Symbolfoto) © Montage: 123RF/romanzaiets, Roberto Pfeil/dpa, Sebastian Gollnow/dpa Die Schlägerei ereignete sich am Montagnachmittag im Schleusenpark im Stadtteil Unterneustadt, wie das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach saßen dort gegen 17.50 Uhr vier Männer beisammen und tranken gemeinsam alkoholische Getränke. "Aus bislang unbekannten Gründen sollen drei von ihnen dann zunächst in einen verbalen Streit geraten sein", erklärte ein Sprecher. Schlägerei Schlägerei in Mainzer Altstadt: Wüterich prügelt mit Schlagstock auf Mann ein Diese Auseinandersetzung eskalierte: Ein 21-Jähriger und ein 38 Jahre alter Mann sollen einen 47-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert haben, "auch als dieser bereits am Boden gelegen habe", hieß es weiter.

Erfolgreiche Fahndung der Polizei in Kassel: Zwei Verdächtige festgenommen