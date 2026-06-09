Mann mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt
Kassel - Selbst als das Opfer bereits am Boden lag, wurde noch auf den 47-Jährigen eingeprügelt: Nach einer äußerst brutalen Attacke in Kassel ermittelt die Polizei gegen zwei Verdächtige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags!
Die Schlägerei ereignete sich am Montagnachmittag im Schleusenpark im Stadtteil Unterneustadt, wie das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel am Dienstag gemeinsam mitteilten.
Demnach saßen dort gegen 17.50 Uhr vier Männer beisammen und tranken gemeinsam alkoholische Getränke.
"Aus bislang unbekannten Gründen sollen drei von ihnen dann zunächst in einen verbalen Streit geraten sein", erklärte ein Sprecher.
Diese Auseinandersetzung eskalierte: Ein 21-Jähriger und ein 38 Jahre alter Mann sollen einen 47-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert haben, "auch als dieser bereits am Boden gelegen habe", hieß es weiter.
Erfolgreiche Fahndung der Polizei in Kassel: Zwei Verdächtige festgenommen
Im Anschluss flohen die Täter, das Opfer blieb lebensgefährlich verletzt zurück. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn mit einem Rettungswagen auf dem schnellsten Weg in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach den beiden Schlägern ein, mehrere Streifenwagen rückten hierfür aus.
"Dank der von mehreren Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung und der Fluchtrichtung" war die Suche schnell erfolgreich: In der Dresdener Straße wurden die beiden Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen. Im Anschluss wurde beiden Männern jeweils eine Blutprobe entnommen, da sie offensichtlich betrunken waren.
Der 21-Jährige und der 38-Jährige haben beide keinen festen Wohnsitz. Sie sollten daher bald einem Haftrichter vorgeführt werden, "welcher über die Untersuchungshaft entscheidet".
Zudem stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein offener Haftbefehl "mit einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe von mehreren Wochen" wegen schweren Diebstahls vorliegt.
Die Ermittlungen zu der Schlägerei im Schleusenpark in Kassel-Unterneustadt dauern an.
Titelfoto: Montage: 123RF/romanzaiets, Roberto Pfeil/dpa, Sebastian Gollnow/dpa