Schlägerei vor Bar eskaliert: 20-Jähriger niedergestochen

Darmstadt - Ein junger Mann wurde mit Stichverletzungen in eine Klinik gebracht: Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung!

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Mann (20) in Darmstadt auf offener Straße niedergestochen - die Polizei ermittelt gegen drei Verdächtige. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Die Bluttat ereignete sich bereits am frühen Sonntagmorgen vor einer Bar in der Landgraf-Georg-Straße in Darmstadt, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach kam es gegen 6.40 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Als Polizisten vor Ort eintrafen, stießen sie auf einen niedergestochenen 20-Jährigen. Der junge Mann wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

In der Nähe des Tatorts trafen die Beamten auch auf drei Tatverdächtige im Alter von 19, 23 und 27 Jahren. Die drei Männer wurden festgenommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die drei Verdächtigen mit dem 20-Jährigen und einem weiteren Mann in Streit geraten waren. Der Konflikt eskalierte zu einem Kampf.