Banküberfall im Norden! Täter erbeuten Millionen, Polizei sucht Zeugen

Nach einem Banküberfall in Lübeck kurz vor Weihnachten sucht die Polizei nach den Tätern. Hier sind Verdächtiger 1 (l.) und Verdächtiger 2 zu sehen. © Fotomontage: Polizeidirektion Lübeck

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag mitteilen, kam es in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember zu dem Überfall in der Filiale der Deutschen Bank am Kohlmarkt.

Ermittler konnten anhand von Videoaufzeichnungen mindestens vier Tatverdächtige ausmachen, die mehr als 300 Schließfächer aufgebrochen haben. Dabei erbeuteten sie Diebesgut im Wert von mehr als zehn Millionen Euro!

Da die Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung der Täter führten, hoffen die Beamten nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Dazu wurde ein Hinweisportal eingerichtet.

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.