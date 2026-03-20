Bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Serie: Polizei fasst Räuber-Pärchen

Kassel - Eine Serie von bewaffneten Raubüberfällen in Nordhessen geht vermutlich auf ein kriminelles Pärchen zurück, eine 20-jährige Frau und ihr 32 Jahre alter Lebensgefährte.

Die Polizei in Nordhessen kontrollierte am Mittwoch einen Audi und fand darin die mutmaßliche Beute mehrerer Raubüberfälle. (Symbolfoto) © Alexander Wittke/dpa

Die junge Frau und ihr Partner wurden schon am Mittwoch festgenommen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitagmorgen gemeinsam mitteilten.

Demnach steht der 32-Jährige unter dem dringenden Verdacht, für mehrere bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Kassel und im Schwalm-Eder-Kreis in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich zu sein. Seine Lebensgefährtin unterstütze ihn dabei vermutlich.

Die Ermittler nannten am Freitag insbesondere drei Überfälle, einen in der Gemeinde Wabern am 1. März, einen in Kassel-Nord am 7. März und einen in der Gemeinde Knüllwald am 15. März. In allen drei Fällen erbeutete ein maskierter Mann Bargeld, Zigaretten und Getränkedosen.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde dem mutmaßlichen Räuber-Pärchen zum Verhängnis. Dieser beobachtete am Mittwochvormittag, wie die 20-Jährige und eine weitere Person bei der Wohnung der jungen Frau "Gegenstände in Müllsäcken in einen schwarzen Audi umluden" und alarmierte deshalb die Polizei, wie ein Sprecher erklärte.