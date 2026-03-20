Bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Serie: Polizei fasst Räuber-Pärchen
Kassel - Eine Serie von bewaffneten Raubüberfällen in Nordhessen geht vermutlich auf ein kriminelles Pärchen zurück, eine 20-jährige Frau und ihr 32 Jahre alter Lebensgefährte.
Die junge Frau und ihr Partner wurden schon am Mittwoch festgenommen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitagmorgen gemeinsam mitteilten.
Demnach steht der 32-Jährige unter dem dringenden Verdacht, für mehrere bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Kassel und im Schwalm-Eder-Kreis in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich zu sein. Seine Lebensgefährtin unterstütze ihn dabei vermutlich.
Die Ermittler nannten am Freitag insbesondere drei Überfälle, einen in der Gemeinde Wabern am 1. März, einen in Kassel-Nord am 7. März und einen in der Gemeinde Knüllwald am 15. März. In allen drei Fällen erbeutete ein maskierter Mann Bargeld, Zigaretten und Getränkedosen.
Ein aufmerksamer Zeuge wurde dem mutmaßlichen Räuber-Pärchen zum Verhängnis. Dieser beobachtete am Mittwochvormittag, wie die 20-Jährige und eine weitere Person bei der Wohnung der jungen Frau "Gegenstände in Müllsäcken in einen schwarzen Audi umluden" und alarmierte deshalb die Polizei, wie ein Sprecher erklärte.
Überfall-Serie: Nordhessische Polizei ermittelt gegen 32-Jährigen und seine Lebensgefährtin
Schon kurz darauf stoppten Polizisten das Auto. "In dem Audi wurden unter anderem mehrere Zigarettenschachteln, Getränkedosen sowie eine Waffe gefunden", hieß es weiter. Die junge Frau wurde in der Folge festgenommen.
Weitere Ermittlungen führten die Polizei noch am selben Tag zu dem 32-jährigen Lebensgefährten der Verdächtigen, der ebenfalls festgenommen wurde. In der Wohnung des Manns stellten die Fahnder "unter anderem eine mutmaßlich bei den Überfällen verwendete Pistole" sicher, was den "Tatverdacht des bewaffneten Raubüberfalls gegen den Mann" erhärte.
Die 20-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 32-Jährige hingegen wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen anordnete.
Die Ermittlungen gegen den Mann und die Frau dauern an. Dabei ist für die nordhessische Polizei noch unklar, in welchem Umfang die 20-jährige Beschuldigte an den Taten beteiligt war.
Titelfoto: Alexander Wittke/dpa