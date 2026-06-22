Bewaffneter Überfall auf Spargelstand: Täter rauben Geld und Eier

Heusenstamm - Einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet, er und sein Komplize entkamen mit einem schwarzen Kombi! Die Polizei in Südosthessen fahndet nach den zwei Kriminellen und sucht Zeugen zu einem Überfall am Sonntag in Heusenstamm.

Ein Verkaufsstand für Spargel in Heusenstamm wurde am Sonntag zum Tatort eines Raubüberfalls, doch an dem Gemüse waren die Täter nicht interessiert. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Die Tat ereignete sich gegen 13.10 Uhr in der Ringstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag mitteilte.

Demnach betrat der Räuber mit dem Messer einen Spargelstand, "während sich die Verkäuferin gerade mit dem Einräumen der Ware beschäftigte", erklärte ein Sprecher.

Der Täter drohte mit der Waffe "und forderte die Herausgabe der Einnahmen, woraufhin die Frau dem Täter das Bargeld übergab", hieß es weiter.

Danach nahm der Kriminell noch "eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Stiege Eier an sich". An Spargel hatte er aber offenbar kein Interesse.

Mit seiner Beute begab sich der Mann nach draußen, wo sein Komplize auf ihn wartete. Zusammen verluden die Männer das Raubgut in einem schwarzen Kombi und flohen mit dem Wagen über den Rembrücker Weg in Richtung des Heusenstammer Stadtteils Rembrücken. Die Spargel-Verkäuferin blieb unverletzt zurück.