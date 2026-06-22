Bewaffneter Überfall auf Spargelstand: Täter rauben Geld und Eier
Heusenstamm - Einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet, er und sein Komplize entkamen mit einem schwarzen Kombi! Die Polizei in Südosthessen fahndet nach den zwei Kriminellen und sucht Zeugen zu einem Überfall am Sonntag in Heusenstamm.
Die Tat ereignete sich gegen 13.10 Uhr in der Ringstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag mitteilte.
Demnach betrat der Räuber mit dem Messer einen Spargelstand, "während sich die Verkäuferin gerade mit dem Einräumen der Ware beschäftigte", erklärte ein Sprecher.
Der Täter drohte mit der Waffe "und forderte die Herausgabe der Einnahmen, woraufhin die Frau dem Täter das Bargeld übergab", hieß es weiter.
Danach nahm der Kriminell noch "eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Stiege Eier an sich". An Spargel hatte er aber offenbar kein Interesse.
Mit seiner Beute begab sich der Mann nach draußen, wo sein Komplize auf ihn wartete. Zusammen verluden die Männer das Raubgut in einem schwarzen Kombi und flohen mit dem Wagen über den Rembrücker Weg in Richtung des Heusenstammer Stadtteils Rembrücken. Die Spargel-Verkäuferin blieb unverletzt zurück.
Raubüberfall in Heusenstamm: Täter sprachen mit osteuropäischem Akzent
Die Polizei leitete nach der Alarmierung umgehend eine Fahndung nach den beiden Räubern und ihrem Fluchtauto ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche dauert an, zu beiden Männern liegt jeweils eine Beschreibung vor.
Der Täter mit dem Messer:
- circa 25 bis 30 Jahre alt
- etwa 1,85 Meter groß
- von normaler bis kräftiger Statur
- dunkelblonde bis braune Haare
Ferner ist bekannt, dass der Mann bei dem Überfall ein weißes T-Shirt und eine Jeans trug.
Der zweite Räuber:
- etwa 25 Jahre alt
- rund 1,80 Meter groß
- von schmaler Statur
- kurze braune Haare
Dieser Mann war bei dem Raubüberfall mit einem dunklen T-Shirt bekleidet.
Beide Männer sollen "mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben", hieß es zudem. Das Fluchtauto war eventuell ein BMW.
Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall in Heusenstamm oder zu den beiden Täter geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Kriminalpolizei melden.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Arnulf Stoffel/dpa