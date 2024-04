Polizei wird nach tödlichen Schüssen scharf kritisiert: Jetzt sprechen die Ermittler

Nienburg - Nach der Kritik des Flüchtlingsrats Niedersachsen an den tödlichen Polizeischüssen auf einen Mann in Nienburg haben die Ermittler sich geäußert. Man führe die Ermittlungen gründlich und mit äußerster Sorgfalt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden. Das nehme Zeit in Anspruch.