04.03.2025 Räuber passen Juwelier-Angestellte ab und flüchten mit viel Schmuck

In der City von Würzburg kam es am Montagabend zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Domstraße, die Kripo fahndet intensiv nach zwei Männern.

Von Florian Gürtler

Würzburg - Nach einem Überfall auf einen Juwelier in der Würzburger City fahndet die Polizei nach zwei Räubern. Achtung: Möglicherweise sind die Täter bewaffnet! In der Würzburger Innenstadt kam es am Montagabend zu einem Überfall auf einen Juwelier, die Täter entkamen mit diversen Schmuckstücken. © NEWS5/Pascal Höfig Der Raubüberfall ereignete sich am gestrigen Montagabend, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Demnach passten die Täter zwei Mitarbeiterinnen des Juweliergeschäfts am frühen Abend außerhalb des Ladens ab. Sie bedrohten die Frauen, "möglicherweise unter Vorhalt einer Schusswaffe", wie ein Sprecher erklärte. Hierdurch zwangen die Räuber die Juwelier-Mitarbeiterinnen, ihnen Zugang zu dem Geschäft in der Domstraße zu gewähren. Überfall Kassiererin in Tankstelle angegriffen: Polizei sucht Zeugen In dem Juwelierladen händigten die Frauen den Kriminellen verschiedene Schmuckstück aus dem Tresor und den Auslagen aus. Gegen 22.30 Uhr verließen die Räuber und die Frauen das Juweliergeschäft. Die Kriminellen flohen über den Würzburger Marktplatz, die Juwelier-Mitarbeiterinnen blieben zurück. Überfall in der Würzburger City: Kripo fahndet nach zwei Räubern Noch am Montagabend leitete die Polizei in Unterfranken eine großangelegte Fahndung ein, jedoch bislang ohne Erfolg. © NEWS5/Pascal Höfig "Die Angestellten des Geschäfts blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock. Der Wert der entwendeten Schmuckstücke kann derzeit noch nicht beziffert werden", hieß es weiter. Sofort nach der Alarmierung leitete das Polizeipräsidium Unterfranken eine großangelegte Fahndung nach den Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an. Zu beiden Räubern liegen Beschreibungen vor.

Überfall Perfide Postboten-Masche führt zu brutalem Raubüberfall Der erste Täter:

etwa 1,80 Meter groß

circa 90 Kilogramm schwer

von kräftiger Figur

schwarz gefärbte Kleidung

schwarzer Rucksack oder Sporttasche. Der zweite Täter:

circa 1,70 Meter groß

etwa 80 Kilogramm schwer

dunklerer Haut-Teint

sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Räuber war bei der Tat mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Vermutlich hatte er eine Schusswaffe bei sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 09314571732 entgegen.

Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig