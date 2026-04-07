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Senior (†83) Treppe hinabgestoßen und tödlich verletzt: Kripo fahndet und sucht Zeugen

Ein Raubüberfall in Bensheim hatte über Ostern tödliche Folgen: Ein 83-jähriger Mann starb in einer Klinik, er wurde vom Täter eine Treppe hinabgestoßen!

Von Florian Gürtler

Bensheim - Ein äußerst brutaler Raubüberfall in Südhessen hatte tödliche Folgen: Das Opfer, ein 83-jähriger Mann, starb in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Fahndung nach dem Täter dauert an, Zeugen sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei melden.

Ein Raubüberfall im südhessischen Bensheim hatte tödliche Folgen: Über Ostern starb das Opfer, ein 83-jähriger Mann, an seinen Verletzungen. (Symbolfoto)
Ein Raubüberfall im südhessischen Bensheim hatte tödliche Folgen: Über Ostern starb das Opfer, ein 83-jähriger Mann, an seinen Verletzungen. (Symbolfoto)  © Montage: Henning Kaiser/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der Senior starb bereits am Ostersonntag, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Der Überfall ereignete sich am 27. März in Bensheim im Landkreis Bergstraße: Der 83-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit einem Rollator in der Promenadestraße unterwegs. Dort trat der Täter an den Senior heran, entwendete dessen Geldbeutel aus dem Rollator und "stieß den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinunter", wie ein Sprecher erklärte.

Bei diesem Sturz erlitt der 83-Jährige schwere Verletzungen, wie am Dienstag bekannt wurde. Kurz nach dem Überfall hatte die Polizei nur von einer Platzwunde und einer Prellung am Kopf berichtet.

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Der Räuber ließ den verwundeten Mann einfach am Fuß der Treppe liegen und floh mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Raub in Bensheim: Toter Senior soll obduziert werden

Die Ermittlungen zu dem Überfall in Bensheim dauern an: Die zuständige Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat. (Symbolfoto)
Die Ermittlungen zu dem Überfall in Bensheim dauern an: Die zuständige Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat. (Symbolfoto)  © Alexander Wittke/dpa

Nach dem Tod des Mannes ermittelt die Polizei nun "wegen des Verdachts des Raubes mit Todesfolge", wie es am Dienstag weiter hieß.

Auf richterliche Anordnung soll der Leichnam einer Obduktion unterzogen werden, um die genaue Todesursache des Seniors festzustellen. Die Suche nach dem Täter dauert weiter an.

Zu dem Räuber liegt diese Beschreibung vor:

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  • etwa 30 bis 40 Jahre alt

  • circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

  • Dreitagebart.

Bei dem Raub in Bensheim trug der Mann eine helle Jacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Basecap. "Nach Angaben des verstorbenen 83-Jährigen soll der Täter ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben", fügte der Sprecher hinzu.

Zeugen der Tat, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sollen dies bitte nachholen. Die zuständige Kripo Heppenheim ist unter der Telefonnummer 062527060 erreichbar.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Jonas Walzberg/dpa

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