Senior (†83) Treppe hinabgestoßen und tödlich verletzt: Kripo fahndet und sucht Zeugen

Bensheim - Ein äußerst brutaler Raubüberfall in Südhessen hatte tödliche Folgen: Das Opfer, ein 83-jähriger Mann, starb in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Fahndung nach dem Täter dauert an, Zeugen sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei melden.

Ein Raubüberfall im südhessischen Bensheim hatte tödliche Folgen: Über Ostern starb das Opfer, ein 83-jähriger Mann, an seinen Verletzungen. (Symbolfoto) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der Senior starb bereits am Ostersonntag, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Der Überfall ereignete sich am 27. März in Bensheim im Landkreis Bergstraße: Der 83-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit einem Rollator in der Promenadestraße unterwegs. Dort trat der Täter an den Senior heran, entwendete dessen Geldbeutel aus dem Rollator und "stieß den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinunter", wie ein Sprecher erklärte.

Bei diesem Sturz erlitt der 83-Jährige schwere Verletzungen, wie am Dienstag bekannt wurde. Kurz nach dem Überfall hatte die Polizei nur von einer Platzwunde und einer Prellung am Kopf berichtet.

Der Räuber ließ den verwundeten Mann einfach am Fuß der Treppe liegen und floh mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.