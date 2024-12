Überfall auf Geldtransporter! Bote verletzt, Täter auf Flucht

Hamburg - Wieder geschah es an Silvester! Ein Mann hat am Dienstag einen Geldboten in Hamburg überfallen.

Der Angreifer entriss dem 26-Jährigen einen Geldkoffer und flüchtete zunächst zu Fuß über eine Brücke in Richtung der Straße Wachsbleiche. Danach stieg er in ein dunkles Auto, das in Richtung der Straße Neuer Weg flüchtete.

Auch in den Vorjahren gab es an und um Silvester Überfälle auf Geldtransporte in Hamburg. Am 29. Dezember 2023 erbeutete ein Bewaffneter einen Geldkoffer in Billstedt. Nur wenige Monate später wurde ein Verdächtiger in Dänemark geschnappt. An Silvester 2022 überfiel ein Trio einen Geldtransporter ebenfalls in Billstedt.

Zuletzt gab es im Juli in Neuallermöhe einen versuchten Überfall auf einen Geldboten, der Täter stolperte aber und ließ den Koffer fallen.

Erstmeldung: 13.12 Uhr. Aktualisiert: 18.07 Uhr.