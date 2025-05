Fall Maddie: Recherche zeigt, wie gestört Christian Brückner wirklich ist

Eine Recherche der Zeitung The Sun , die am Mittwoch auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt wurde, gibt einen Einblick in die kranke Welt des Christian Brückner (48). Gezeigt werden widerliche Chatverläufe mit anderen Pädophilen und verstörende Bilder aus seinem Unterschlupf.

Christian Brückner (48) will das Gefängnis verlassen. © IMAGO / News Licensing

Auf wiederhergestellten Datenträgern fanden sie Brückners Notizen. Detailliert führt der mittlerweile 48-Jährige seine widerlichen Fantasien aus, schildert, wie er einer Mutter und ihrer Tochter vor einem Kindergarten auflauern will.

Brückner schreibt: "Als sie mit ihrer kleinen Tochter an der Hand zum Auto kam und die hintere Tür öffnete, stand ich bereits hinter den beiden und hielt einen in (chemischen) Äther getränkten Lappen in der Hand. Ich drückte es der Frau mit Gewalt ins Gesicht. Sie wehrte sich zunächst heftig, aber ich hielt sie fest. Das Mädchen saß im Auto und sah mich mit großen, entsetzten Augen an."

"Ich springe hinein und hebe das zitternde Bündel auf. Große, ängstliche Augen schauen mich an. Ich trage sie aus dem Auto, schließe die Türen und bringe sie ins Haus. Nachdem ich auch diese Tür geschlossen hatte, denke ich: 'Willkommen im Paradies!'"

Seit 2020 gilt Christian Brückner als Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann. Gegenüber Bekannten gab er an, dass er genau wisse, was mit dem kleinen Mädchen geschah.

Brückner, der zurzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen der brutalen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin absitzt, musste sich zuletzt im Jahr 2024 wegen fünf Sexualstraftaten vor Gericht verantworten. Er wurde nach einem langen Prozess freigesprochen.

Nun hofft Christan Brückner, schon bald aus dem Gefängnis entlassen zu werden.