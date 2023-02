Ist sie Madeleine McCann? Polnische Familie von angeblicher "Maddie" lehnt DNA-Test ab

Die 21-Jährige gab an, sich nicht mehr an den Großteil ihrer Kindheit erinnern zu können. Es gebe keine Dokumente, die ihre Herkunft beweisen. Ihre Familie zeigt sich derweil uneinsichtig und gibt nicht einmal gegenüber Julia selbst Informationen preis.

In einem Video erklärte Dr. Johansson: "Julias mentaler Gesundheits-Zustand ist nicht gut, weil es so viele hasserfüllte Kommentare gibt. Die Boshaftigkeit der Menschen geht im Moment direkt durch ihre Haut. [Julia] braucht Hilfe."

Links: Madeleine McCann, Rechts: Julia Wendell. Ohne den DNA-Test werden weder Julia noch die Familie McCann Gewissheit haben können. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/iammadeleinemccan, FAMILY HANDOUT / AFP

Julias eigenmächtige Suche nach Antworten veranlasste sie dazu, einen Instagram-Account zu erstellen und mit ihren Überlegungen an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem weder ihre polnische Familie noch polizeiliche Behörden die junge Frau ernst genommen hatten.

Einer der Hauptgründe, weshalb die junge Frau glaubt, die entführte Maddie McCann sein zu können, ist der Missbrauch, den sie durch den Deutschen Pädophilen Peter Ney erfahren musste. Julia erkannte ihn auf einem Phantombild zu der Suche nach Maddies Entführern wieder.

Letztendlich kann aber nur ein DNA-Test beweisen, ob sich Julias Theorie, die noch immer vermisste Madeleine McCann zu sein, bewahrheitet oder nicht.

Doch wie nun die britische Zeitung "The Sun" berichtet, weigert sich die polnische Familie der jungen Frau, zu kooperieren. Dr. Johansson, die den Fall zum Wohle beider Familien so schnell wie möglich lösen will, gab an, die Familie der 21-Jährigen zur Zustimmung des DNA-Tests überzeugen zu wollen.

"Wir möchten der Familie McCann gegenüber sehr respektvoll sein und die Privatsphäre von ihnen und ihren Kindern respektieren, während wir nicht genau wissen, wer Julia ist", sagte Johansson, "Wenn ein aktuelles Familienmitglied [von Julia] einen DNA-Test macht, könnten wir das lösen. Aber sie weigern sich."