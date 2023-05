Nach tragischem Tod von Gabby Petito (†22): Mysteriöser Brief von Brians Mutter aufgetaucht

Gabrielle Petito (†22) und Brian Laundrie (†23) reisten quer durch die USA und dokumentierten ihre Reise im Internet. © North Port Police Department

Wie die New York Post berichtet, wurde in dem laufenden Gerichtsprozess nun ein seltsamer Brief als Beweismittel vorgelegt, den Roberta Laundrie an ihren Sohn Brian Laundrie (†23) geschrieben haben soll, bevor er sich nach seiner Tat das Leben nahm.

Brian war am 1. September 2021 nach einem gemeinsamen Roadtrip durch die USA allein von der Reise zurückgekehrt. Von seiner Freundin fehlte jede Spur.

Erst am 19. September fand die Polizei Gabbys sterbliche Überreste im Grand Teton National Park in Wyoming. Einen Monat später wurde Brians Leiche im Myakkahatchee Creek Environmental Park in Florida entdeckt.

In seinem Notizbuch hatte Brian zugegeben, Gabby ermordet zu haben. Im März 2022 reichten Gabbys Eltern Klage gegen die Eltern von Brian ein.

In dem Brief, der während des Prozesses nun für Aufmerksamkeit sorgt, habe Roberta an ihren Sohn geschrieben, wie sie ihm aus dem Gefängnis helfen wolle und sogar angekündigt, "eine Schaufel und Müllsäcke mitzubringen, um beim Vergraben der Leiche zu helfen".

Auf den Umschlag hatte Brians Mutter geschrieben: "Nach dem Lesen verbrennen." Roberta Laundrie sieht sich nun mit mehreren unangenehmen Fragen konfrontiert.