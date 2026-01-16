 642

Aufatmen in Sachsenhausen: Seit zwei Monaten vermisste 15-Jährige ist wieder da!

Seit dem 20. November des vergangenen Jahres galt die 15-Jährige aus Frankfurt-Sachsenhausen als vermisst. Jetzt wurde die Jugendliche wohlbehalten angetroffen.

Von Marc Thomé

Update vom 16. Januar um 14.50 Uhr

Die Suche nach der seit rund zwei Monaten vermissten 15-Jährigen aus Frankfurt-Sachsenhausen ist beendet.

Die Jugendliche sei "wohlbehalten angetroffen worden", teilte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Freitag mit.

Ursprungsmeldung vom 8. Januar um 19.47 Uhr

Frankfurt am Main - Große Sorge um eine Jugendliche aus dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen: Von der 15-Jährigen fehlt seit dem 20. November 2025 jede Spur!

Zuletzt wurde die 15-Jährige am 20. November 2025 in der elterlichen Wohnung gesehen
Zuletzt wurde sie an jenem Donnerstag im vergangenen Herbst bei ihren Eltern gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Bei der Suche nach der 15-Jährigen hofft die Frankfurter Polizei jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zu diesem Zweck haben die Ermittler auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

