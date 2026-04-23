Aus Pflegeheim verschwunden: Sorge um Rentner aus Chemnitz
Chemnitz - Seit Mittwochabend wird ein Rentner (88) aus Chemnitz vermisst. Er verschwand spurlos aus einem Pflegeheim. Die Polizei suchte bereits mit einer Drohne und einem Spürhund nach dem 88-Jährigen - bislang ohne Erfolg. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der 88-jährige Dietmar hatte laut Polizei eine Pflegeeinrichtung in der Flemmingstraße verlassen und kehrte nicht zurück. Zuletzt wurde er gegen 17.30 Uhr in der Einrichtung gesehen, seither fehlt von ihm jede Spur.
Bereits am Mittwochabend begann die Polizei mit einer großangelegten Suche. Dabei konzentrierten sich die Beamten vor allem auf den Ortsteil Altendorf.
"Hierbei kam auch eine Drohne, unter anderem im Bereich des Crimmitschauer Waldes und nahe gelegenen Feldern sowie ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz", teilt ein Polizeisprecher mit. Allerdings ohne Erfolg - der Rentner bleibt verschwunden.
Dabei drängt die Zeit! "Der 88-Jährige befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage", so die Polizei.
Polizei hofft auf Hinweise: Habt Ihr den Rentner gesehen?
So wird der vermisste Rentner beschrieben:
- etwa 1,75 Meter groß
- schlank
- graue Haare
- trägt vermutlich eine blaue Jeans, einen blauen Pullover und Hausschuhe
Nun braucht die Polizei Eure Hilfe. Habt Ihr den Rentner gesehen? Ist er Euch in Bussen und Bahnen aufgefallen? Könnt Ihr sonstige Hinweise geben, die zum Auffinden des Seniors führen könnten? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Chemnitzer Polizei unter der Nummer 0371/5263100 oder über den Notruf 110.
Erst am Dienstag verschwand ein Rentner aus einem Pflegeheim in Chemnitz. Am Mittwoch konnte die Polizei Entwarnung geben. Der Mann wurde an einem Bach in der Nähe der Pfaffengutstraße gefunden. Eine medizinische Untersuchung folgte.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei