Aus Pflegeheim verschwunden: Sorge um Rentner aus Chemnitz

Chemnitz - Seit Mittwochabend wird ein Rentner (88) aus Chemnitz vermisst. Er verschwand spurlos aus einem Pflegeheim. Die Polizei suchte bereits mit einer Drohne und einem Spürhund nach dem 88-Jährigen - bislang ohne Erfolg. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat Dietmar (88) aus Chemnitz gesehen? © Polizei

Der 88-jährige Dietmar hatte laut Polizei eine Pflegeeinrichtung in der Flemmingstraße verlassen und kehrte nicht zurück. Zuletzt wurde er gegen 17.30 Uhr in der Einrichtung gesehen, seither fehlt von ihm jede Spur.

Bereits am Mittwochabend begann die Polizei mit einer großangelegten Suche. Dabei konzentrierten sich die Beamten vor allem auf den Ortsteil Altendorf.

"Hierbei kam auch eine Drohne, unter anderem im Bereich des Crimmitschauer Waldes und nahe gelegenen Feldern sowie ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz", teilt ein Polizeisprecher mit. Allerdings ohne Erfolg - der Rentner bleibt verschwunden.

Dabei drängt die Zeit! "Der 88-Jährige befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage", so die Polizei.