Bekannter brachte ihn nicht mehr zurück: Vermisster Zweijähriger bleibt weiter verschwunden

Berlin - Wo steckt der kleine Alex nur? Drei Tage, nachdem sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt hatte, dauert die Suche nach dem vermissten Kleinkind aus Berlin weiter an.

Der kleine Junge ist seit vier Tagen verschwunden. © Polizei Berlin

Zwar sind mittlerweile 30 Hinweise bei der Polizei eingegangen, eine heiße Spur scheint aber nicht dabei zu sein. "Wir haben aber noch keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der dpa.

Viele Informationen gibt es nicht. Bislang ist nur bekannt, dass der Zweijährige am Donnerstagnachmittag in Alt-Hohenschönhausen von einem Bekannten der Mutter aus ihrer Wohnung in der Wartenberger Straße abgeholt wurde - der ihn seitdem nicht mehr zurückgebracht hat.

Einen Tag später wandte sich die Polizei mit einem Foto des Jungen an die Öffentlichkeit.

In welcher Beziehung die Mutter des Kindes und der Bekannte stehen, ist unklar. Auch, ob der Mann unangekündigt auftauchte oder es vorher eine Verabredung gab. Zu den möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler bislang nicht.