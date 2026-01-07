Seit drei Monaten verschwunden: Einsatzkräfte geben die Suche nach Gus (4) nicht auf

Mid North (Australien) - Seit drei Monaten suchen Einsatzkräfte und freiwillige Helfer unermüdlich nach dem vierjährigen Gus im australischen Outback.

Gus Lamont (4) verschwand im September 2025 spurlos. © Screenshot: South Australian Police

Gus Lamont verschwand am 27. September 2025 spurlos, nachdem er auf der Farm seiner Familie im Sand gespielt hatte.

Das Verschwinden des vierjährigen Jungen hat in Australien große Bestürzung ausgelöst und intensive Suchaktionen nach sich gezogen, die nach wie vor andauern.

Wie der australische Nachrichtensender The New Daily berichtet, werden mittlerweile alle Szenarien in Betracht gezogen.

"Das ist kein einfacher Fall. [...] Wir verfolgen alle Möglichkeiten, um Gus zu finden. Nichts wird ausgeschlossen. [...] Wir werden nicht ruhen, bis wir absolut sicher sind, alles in unserer Macht Stehende getan zu haben, um ihn zu finden", sagte der Leiter der Abteilung für schwere Verbrechen am Dienstag (Ortszeit).