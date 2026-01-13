Kurz nach Weihnachten verschwunden: Ermittler finden 73-Jährige tot im Teltowkanal
Update vom 13. Januar, 13.26 Uhr:
Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste in Kleinmachnow tot aus dem Teltowkanal geborgen. Bislang gehen die Ermittler nicht von einem Fremdverschulden aus.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 2. Januar, 21.04 Uhr:
Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 73-Jährigen, die kurz nach Weihnachten im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf verschwunden ist.
Zu diesem Zweck hat die Behörde am Freitag mehrere Fotos der vermissten Seniorin veröffentlicht.
Demnach hat die 73-Jährige am 27. Dezember gegen 13.40 Uhr ihre Wohnung am Waltroper Platz im Ortsteil Lichterfelde in unbekannte Richtung verlassen.
Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Die Polizei weist darauf hin, dass sie auf medizinische Hilfe angewiesen sein könnte.
Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Dame geben kann. Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen
Hinweise nimmt die zentrale Vermisstenstelle in der Keithstraße 30, 10787 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Zudem könnt Ihr Euch jederzeit an andere Polizeidienststellen oder die Internetwache wenden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)