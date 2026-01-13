Kurz nach Weihnachten verschwunden: Ermittler finden 73-Jährige tot im Teltowkanal

Eine 73-Jährige war kurz nach Weihnachten im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf verschwunden. Nun wurde sie tot im Teltowkanal entdeckt.

Von Thorsten Meiritz

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste in Kleinmachnow tot aus dem Teltowkanal geborgen. Bislang gehen die Ermittler nicht von einem Fremdverschulden aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung am 2. Januar, 21.04 Uhr:

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 73-Jährigen, die kurz nach Weihnachten im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf verschwunden ist.

Die Polizei sucht mit Fotos nach einer Frau, die seit dem vergangenen Samstag vermisst wird. © Polizei Berlin (Bildmontage) Zu diesem Zweck hat die Behörde am Freitag mehrere Fotos der vermissten Seniorin veröffentlicht. Demnach hat die 73-Jährige am 27. Dezember gegen 13.40 Uhr ihre Wohnung am Waltroper Platz im Ortsteil Lichterfelde in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Die Polizei weist darauf hin, dass sie auf medizinische Hilfe angewiesen sein könnte. Vermisste Personen Sie kehrte vom Einkaufen nicht zurück: Wer hat Renate Gerda gesehen? Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Dame geben kann. Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen