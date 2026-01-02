Kurz nach Weihnachten verschwunden: Wo ist Phoebe M.?

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Phoebe M. (73), die kurz nach Weihnachten im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf verschwunden ist.

Die Polizei sucht mit Fotos nach einer Frau, die seit dem vergangenen Samstag vermisst wird. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Freitag mehrere Fotos der vermissten Seniorin veröffentlicht.

Demnach hat die 73-Jährige am 27. Dezember gegen 13.40 Uhr ihre Wohnung am Waltroper Platz im Ortsteil Lichterfelde in unbekannte Richtung verlassen.

Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Die Polizei weist darauf hin, dass sie auf medizinische Hilfe angewiesen sein könnte.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß

eher korpulent

braune Augen

Brille

graue, kurze Haare

trägt womöglich eine Perücke mit schwarzen, schulterlangen Haaren

eventuell mit schwarzem Ledermantel bekleidet

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Dame geben kann. Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen?