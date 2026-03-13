Sie verschwand vor sechs Jahren: Elfjähriges Mädchen unter falschem Namen wiedergefunden
Duarte (USA) - Im US-Bundesstaat Kalifornien wurde vor sechs Jahren ein fünfjähriges Mädchen entführt - nun wurde es wohlbehalten unter anderem Namen in North Carolina gefunden.
Laut Washington County NC Sheriff's Office wurde die heute elfjährige Karen Rojas bereits am 2. Juni 2020 als vermisst gemeldet.
Damals suchten Ermittler fieberhaft nach dem Kind, doch über Jahre hinweg fehlte jede Spur.
Das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) hatte erst Anfang des Jahres ein neues Bild von Karen mit Altersfortschreibung veröffentlicht.
Drei Monate später, sechs Jahre nach ihrem Verschwinden, erhielten Beamte des Washington County Sheriff's Office schließlich einen entscheidenden Hinweis von Kollegen aus Los Angeles, berichtet Independent.
Eine daraufhin eingeleitete gemeinsame Untersuchung mehrerer Behörden führte schließlich zu einer Schule - rund 4184 Kilometer von Karens eigentlichem Zuhause entfernt. Dort war das Mädchen unter falschem Namen registriert.
Das Kind wurde daraufhin in Obhut genommen.
Bisher wurde keine Anklage erhoben
Nach Angaben der Behörden hatte die Mutter des Kindes zwar das Sorgerecht, stellte jedoch während laufender Untersuchungen die Kommunikation mit den Mitarbeitenden des Jugendamts ein und soll das Kind schließlich mitgenommen haben.
Ob sie im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen wurde oder bereits Anklage gegen sie erhoben wurde, ist unklar.
Ebenso ist bislang nicht bekannt, wie lange sich das Kind in North Carolina aufgehalten hat und bei wem es zum Zeitpunkt seines Auffindens lebte.
Die Ermittlungen dauern weiterhin an.
