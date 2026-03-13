Sie verschwand vor sechs Jahren: Elfjähriges Mädchen unter falschem Namen wiedergefunden

Duarte (USA) - Im US -Bundesstaat Kalifornien wurde vor sechs Jahren ein fünfjähriges Mädchen entführt - nun wurde es wohlbehalten unter anderem Namen in North Carolina gefunden.

Am 2. Juni 2020 wurde Karen Rojas im Alter von fünf Jahren als vermisst gemeldet. © Bildmontage: Screenshot/National Center for Missing & Exploited Children

Laut Washington County NC Sheriff's Office wurde die heute elfjährige Karen Rojas bereits am 2. Juni 2020 als vermisst gemeldet.

Damals suchten Ermittler fieberhaft nach dem Kind, doch über Jahre hinweg fehlte jede Spur.

Das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) hatte erst Anfang des Jahres ein neues Bild von Karen mit Altersfortschreibung veröffentlicht.

Drei Monate später, sechs Jahre nach ihrem Verschwinden, erhielten Beamte des Washington County Sheriff's Office schließlich einen entscheidenden Hinweis von Kollegen aus Los Angeles, berichtet Independent.

Eine daraufhin eingeleitete gemeinsame Untersuchung mehrerer Behörden führte schließlich zu einer Schule - rund 4184 Kilometer von Karens eigentlichem Zuhause entfernt. Dort war das Mädchen unter falschem Namen registriert.

Das Kind wurde daraufhin in Obhut genommen.