Mann verschwindet beim "Airbeat One"-Festival: Wo ist Nick J.?

Neustadt-Glewe - Drama auf dem "Airbeat One": Auf dem seit Mittwoch laufenden EDM-Festival in Neustadt-Glewe ( Mecklenburg-Vorpommern ) wird ein Besucher vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um Mithilfe.

Der 34-jährige Nick J. ist Besucher des "Airbeat One"-Festivals. Von seinen Begleitern wurde er nun als vermisst gemeldet. © Polizeipräsidium Rostock

Wie die Beamten mitteilten, fehlt von dem 34-jährigen Nick J. seit Freitagmorgen jede Spur - seine Begleiter meldeten ihn als vermisst, nachdem sie ihn nicht mehr in seinem Zelt im Bereich D14 angetroffen hatten.

Polizei und Festival-Veranstalter begannen umgehend mit der Suche, die Maßnahmen verliefen bisher jedoch ohne Erfolg.

Da der Vermisste Diabetiker ist, ist er auf Medikamente angewiesen. Auch deshalb drängt die Zeit. Deshalb bittet die Polizei nun andere Festival-Teilnehmer um Hilfe.

Nick J. wird wie folgt beschrieben: