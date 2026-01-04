Ohne Schuhe im Schnee unterwegs: Wo ist Britta B. (80) aus Magdeburg?

Magdeburg - Seit Samstagnachmittag wird eine Seniorin aus Magdeburg vermisst . Die Polizei bittet dringend um Mithilfe, denn die Vermisste ist für den Winter nicht geeignet gekleidet.

Britta B. (80) aus Magdeburg wird vermisst. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 17.20 Uhr verließ die 80 Jahre alte Britta B. ihre Wohnung in Stadtfeld und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Beamten suchten bereits mit einem Polizeihubschrauber nach ihr, konnten sie aber noch nicht auffinden.

"Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Britta B. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 m

schlanke Statur

kurze blonde Haare

trug grau-lila Wollpullover und schwarze Jogginghose mit weißen Streifen (Marke "adidas")

Zudem sei sie in den eingeschneiten Straßen von Magdeburg nur in Socken unterwegs.