Rebecca Reusch vermisst: Belasten diese zwei Indizien den Schwager?

Seit mittlerweile fünf Jahren fehlt von Rebecca Reusch jede Spur. Ein Video sowie zwei Lauben könnten den Schwager weiter belasten.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Fünf Jahre sind inzwischen vergangen und noch immer ist der Vermisstenfall Rebecca Reusch einer der spektakulärsten Kriminalfälle. Am 18. Februar 2019 verbringt die damals 15-jährige die Nacht bei ihrer älteren Schwester in Berlin-Buckow, will von dort in die Schule, kommt aber nie an.

Rebecca Reusch verbrachte die Nacht bei ihrer Schwester in Buckow. Seitdem fehlt von der damals 15-Jährigen jede Spur. © Bernd von Jutrczenka/dpa, ---/Polizei Berlin/dpa Die Polizei geht schon länger davon aus, dass sie das Haus nicht mehr lebend verlassen hat. Im Visier: der Schwager. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gleich zweimal wurde der Familienvater festgenommen, saß zwischenzeitlich gar in Untersuchungshaft, musste aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden. Die Familie hält dennoch zu ihm, auch wenn es in all den Jahren keine wirkliche Entlastung gab - im Gegenteil. So tauchte zum Jahrestag ein bis dato unveröffentlichtes Video auf, wie Bild.de berichtete. Rebecca Reusch Seit fünf Jahren vermisst: Neues Video im Fall Rebecca Reusch aufgetaucht! Es zeigt, wie der himbeerfarbene Twingo von Rebeccas Schwester in Berlin-Britz unterwegs war. Laut Überwachungskamera um 7.24 Uhr. 46 Minuten später kehrte der Wagen wieder zurück. Nun kommt raus: Die Zeiterfassung ist so nicht ganz richtig. Wie die B.Z. von der Staatsanwaltschaft erfuhr, fuhr der Fahrer des Wagens nicht schon um 7.24 Uhr los, sondern erst um 8.36 Uhr. Damit verbrachte er mehr Zeit mit Rebecca allein im Haus als bislang angenommen. So machte sich Rebeccas Schwester gegen sieben Uhr morgens auf den Weg zur Arbeit. Was allerdings in den 96 Minuten dazwischen passierte, ist nach wie vor völlig unklar.

Video bringt für Staatsanwaltschaft keine neuen Erkenntnisse