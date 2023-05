Rebecca Reusch vermisst: Ist das der Grund für die Hausdurchsuchung?

Laut " Bild " hängt das vor allem mit Google zusammen. Schon vor zwei Jahren hat sich die Staatsanwaltschaft an den Daten-Riesen in Dublin gewendet . Nun hat die Auswertung des USB-Sticks mit den verschlüsselten Daten von Rebecca und dem beschuldigten Schwager offenbar neue wichtige Erkenntnisse gebracht.

Auch groß angelegte Suchaktionen brachten nicht den erhofften Erfolg. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Rebeccas Mutter hat jedoch eine simple Erklärung für das fehlende Teil: Angeblich habe man den Gürtel für das Ziehen und Schleppen eines Bobby-Cars verwendet, teilte sie einem RTL-Reporter am Telefon mit. Als dieser schmutzig wurde, habe man ihn schließlich entsorgt.

Ob mit oder ohne Bademantelgürtel: Für die Ermittler bleibt der Schwager weiter der einzige Tatverdächtige. Zweimal saß er bereits in Untersuchungshaft, musste aber aus Mangel an Beweisen wieder entlassen werden.

Neben seiner falschen Behauptung geschlafen zu haben, sind es gerade die beiden Fahrten nach Brandenburg am Tag ihres Verschwindens, sowie am Tag danach, die er den Beamten nicht glaubhaft erklären können, die ihn so verdächtig machen.

Zeugen wollen zudem im Brandenburger Wald sowohl den Renault Twingo, als auch eine verdächtige Person, auf dessen Beschreibung der Schwager passt, gesehen haben.



Der Fall: Am 18. Februar 2019 verbrachte Rebecca Reusch die Nacht bei ihrer älteren Schwester in Berlin-Buckow. Am nächsten Morgen wollte sie von dort aus in die Schule, kam aber nie an. Weil sie ihre Tochter nicht erreichen konnte, rief die Mutter morgens noch den Schwager an. Er behauptete, dass Rebecca schon weg sei.

Als das Mädchen auch am Abend nicht nach Hause kommt, meldet die Familie die Jugendliche als vermisst. Es folgt eine spektakuläre Suche.