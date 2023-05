Rebecca Reusch vermisst: Verschafft dieses Indiz traurige Gewissheit?

So soll der verdächtige Familienvater am Morgen von Rebeccas Verschwinden noch auf Pornoseiten unterwegs gewesen sein - und eben nicht wie behauptet geschlafen zu haben. Der 31-Jährige soll sich demnach für Fesselsex und Strangulationspraktiken interessieren.

Die Ermittler nahmen zuletzt erneut das Haus des Schwagers ins Visier. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die damals 15-Jährige hatte die Nacht auf den 18. Februar 2019 bei ihrer älteren Schwester sowie ihrem Schwager in Berlin-Buckow verbracht. Am nächsten Morgen wollte sie von dort aus in die Schule, kam aber nie an. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Auch wenn es immer mal wieder Zeugen gab, die die Jugendliche gesehen haben wollen - ob an einer Bushaltestelle, auf einem Parkplatz oder in Polen - ist für die Polizei wohl klar: Rebecca lebt nicht mehr.

Sie haben weiterhin den Schwager im Visier. Gleich mehre Indizien sprechen gegen ihn. So sind es vor allem die beiden Autofahrten nach Brandenburg am Tag ihres Verschwindens, sowie am Tag danach, die ihn so verdächtig machen. Wirklich erklären konnte er die Fahrten den Ermittlern offenbar nicht.

Anders sieht es bei der Familie aus. Da passt weiterhin kein Blatt Papier dazwischen. Sie glauben fest an seine Unschuld. Daran ändern auch die neuesten Erkenntnisse nichts.

"Florian ist für meinen Mann und mich wie ein Sohn. Er macht alles für uns und würde uns niemals Leid zufügen. Solange wir nicht hundertprozentig wissen, dass Florian etwas mit Beccis Verschwinden zu tun hat, gilt für uns die Unschuldsvermutung", sagte Rebeccas Mutter nach Bekanntwerden der erneuten Durchsuchungen der "Bild" vor einigen Wochen.