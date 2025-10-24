Vermisste Rebecca Reusch: Hobby-Detektive stören Ermittlungen

Berlin - Kaum rückt die Polizei mit einem Großaufgebot, Bagger, Drohne und Leichenspürhunden an, sind sie auch da - Schaulustige. Zu ihnen gehört eine ganz besondere Spezies: Hobby-Detektive. Die aktuellen Ermittlungen im Fall Rebecca Reusch werfen ein Schlaglicht auf diese Szene.

Im Fall der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln sucht die Polizei auf einem Grundstück in Brandenburg nach Beweismitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. © Christophe Gateau/dpa

Seit Jahren recherchieren die Laienermittler und tauschen sich in Foren aus. Bei den Einsätzen in Brandenburg sind sie derart präsent, dass die Profis warnen: "Bitte nehmen Sie von weiteren eigenen Ermittlungen bis auf Weiteres Abstand!"

"Ich und ein paar Leute suchen seit einigen Jahren die Stellen ab, an denen man was verschwinden lassen könnte", sagt einer der Anwesenden an diesem Oktobertag in der brandenburgischen Gemeinde Rietz-Neuendorf. Parkhäuser, Dorfteiche, Bunkeranlagen und Weiher hätten sie schon durchkämmt, berichtet der Mann. Als Hobby-Ermittler sieht er sich nicht. Nein, das sei "einfach ein Helfersyndrom, keine Ahnung", sagt der Mann. "Ein zeitintensives Hobby."

Auch in der benachbarten Gemeinde Tauche verfolgt ein Mann mit Basecap den Polizeieinsatz rund um das Grundstück der Großeltern des Hauptverdächtigen im Fall der seit mehr als sechs Jahren verschwundenen Rebecca genau.

Er sammelt nach eigenen Angaben Hinweise von Menschen und gibt sie an Behörden weiter. "Irgendwann ist vielleicht mal das Entscheidende dabei. Das ist unsere Intention", sagte er. Und betonte: "Wir wollen kein Geld."

Seit dem Verschwinden des blonden Mädchens gibt es eine Reihe von Laienermittlern, die sich auf Spurensuche begeben. Viele dokumentieren per Videos oder lassen über Livestreams ihre Follower auf Social Media an ihren Bemühungen teilhaben.