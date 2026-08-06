Schreckliche Entdeckung: Autistische Bella (†3) nach intensiver Suche offenbar tot aufgefunden

Preetz - Die dreijährige Autistin aus Preetz ( Schleswig-Holstein ) wurde seit Mittwochmittag vermisst . Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass ein Mädchen tot aufgefunden wurde. Dabei soll es sich offenbar um die vermisste Bella handeln.

Die dreijährige Bella aus Preetz (Schleswig-Holstein) wurde seit Mittwochmittag vermisst. © Polizeidirektion Kiel

Gegen 9.30 Uhr fanden Einsatzkräfte in Preetz ein Kleinkind leblos auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um das seit Mittwoch vermisste dreijährige Mädchen, teilte die Polizei mit.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Vermisste im Pool der eigenen Eltern gefunden worden sein soll.

Das autistische Mädchen war gegen Mittag durch die Eltern als vermisst gemeldet worden. Mit einem Großaufgebot suchten etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin am Mittwoch und am Donnerstag nach der Dreijährigen.

Auch die Bevölkerung wurde zuvor dazu aufgerufen, in eigenen Gärten und Gartenlauben nach der Vermissten zu suchen.