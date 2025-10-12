Seit Donnerstag verschwunden: 83-jähriger Magdeburger konnte gefunden werden

Er wurde demnach außerhalb der Stadt wohlbehalten aufgefunden. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

Wie das Polizeirevier Magdeburg in der Nacht auf Sonntag berichtete, wurde der Vermisste aufgefunden.

Magdeburg - Seit Donnerstag wird ein 83-Jähriger aus Magdeburg vermisst . Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wo ist dieser 83-Jährige aus Magdeburg? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg fehlt von ihm seit dem 9. Oktober jede Spur.

Der Rentner soll am besagten Tag sein häusliches Umfeld im Stadtteil Neustädter Feld verlassen haben und kam nicht zurück.

"Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden.