Seit Donnerstag verschwunden: 83-jähriger Magdeburger konnte gefunden werden

In Magdeburg hat die Polizei nach einem 83-jährigen Rentner gesucht. Nach drei Tagen konnte er jetzt gefunden und die Suche eingestellt werden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Aktualisierung vom 12. Oktober um 7.16 Uhr: Die Suche wurde eingestellt

Wie das Polizeirevier Magdeburg in der Nacht auf Sonntag berichtete, wurde der Vermisste aufgefunden.

Er wurde demnach außerhalb der Stadt wohlbehalten aufgefunden. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

Originalmeldung vom 10. Oktober um 21.17 Uhr:

Magdeburg - Seit Donnerstag wird ein 83-Jähriger aus Magdeburg vermisst. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wo ist dieser 83-Jährige aus Magdeburg?
Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg fehlt von ihm seit dem 9. Oktober jede Spur.

Der Rentner soll am besagten Tag sein häusliches Umfeld im Stadtteil Neustädter Feld verlassen haben und kam nicht zurück.

"Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Rentners nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 / 546 – 3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

