Seit Ende Mai verschwunden: Lenya-Soraya (15) wollte nach Dresden fahren

Dorfhain (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Wo ist Lenya-Soraya B.? Die Polizei sucht nach der 15-Jährigen.

Wer weiß, wo sich die 15-Jährige aufhält? © Polizeidirektion Dresden

Die Teenagerin verließ am 28. Mai ihre Unterkunft an der Bergstraße in Dorfhain und gab an, nach Dresden fahren zu wollen.

Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Wo sich Lena-Soraya aufhalten könnte, hat die Polizei bereits überprüft. Bislang konnte das Mädchen allerdings nicht ausfindig gemacht werden.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

circa 1,65 Meter groß

schlank

blonde, lange Haare

graugrüne Augen

blasse Hautfarbe

Zu ihrer aktuellen Kleidung liegen laut Polizei keine Angaben vor.