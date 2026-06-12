Seit Ende Mai verschwunden: Lenya-Soraya (15) wollte nach Dresden fahren
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Dorfhain (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Wo ist Lenya-Soraya B.? Die Polizei sucht nach der 15-Jährigen.
Die Teenagerin verließ am 28. Mai ihre Unterkunft an der Bergstraße in Dorfhain und gab an, nach Dresden fahren zu wollen.
Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.
Wo sich Lena-Soraya aufhalten könnte, hat die Polizei bereits überprüft. Bislang konnte das Mädchen allerdings nicht ausfindig gemacht werden.
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Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,65 Meter groß
- schlank
- blonde, lange Haare
- graugrüne Augen
- blasse Hautfarbe
Zu ihrer aktuellen Kleidung liegen laut Polizei keine Angaben vor.
Die Beamten bitten um Mithilfe und suchen Zeugen, die die Vermisste gesehen oder Angaben zu ihrem Verbleib machen können. Hinweise bitte unter 0351/4832233.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden