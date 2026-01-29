Seit Jahren vermisst: Wurden nun die Überreste der Backpackerin gefunden?
Tasmanien - Die 31-jährige Backpackerin Céline Cremer verschwand am 20. Juni 2023 spurlos auf der australischen Insel Tasmanien. Nun könnten ihre Überreste gefunden worden sein.
Wie die Tasmania Police mitteilt, wurden am Mittwochmorgen in der Nähe der Philosopher Falls menschliche Überreste von dem Wanderer Jarrod Boys gefunden, der in dem Gebiet nach der Vermissten suchte. Ob es sich tatsächlich um Céline Cremer handelt, wird derzeit untersucht.
Die Belgierin war damals zu einer Wanderung zu den beliebten Philosopher Falls aufgebrochen. Ihr Mietwagen wurde später nahe dem Wanderparkplatz gefunden, doch von ihr fehlte jede Spur.
Umfangreiche Suchaktionen blieben zunächst erfolglos. Erst im Dezember 2025 wurde ihr Handy bei einer privaten Suchaktion gefunden.
"Die forensischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, aber ein Pathologe hat Bilder begutachtet und bestätigt, dass es sich um menschliche Überreste handelt", sagte Inspektor Andrew Hanson.
Er ergänzte: "Der Wanderer hat die Polizei unmittelbar nach dem Fund verständigt. Beamte des Western District und forensische Spezialisten sind vor Ort."
Célines Familie wurde mittlerweile benachrichtigt.
"Wir verstehen, wie belastend diese Entwicklung für ihre Angehörigen sein mag, und obwohl alle Beteiligten hoffen, dass sie zur Klärung der Fragen beiträgt, ist eine formelle forensische Analyse erforderlich, bevor wir feststellen können, ob es sich bei den gefundenen Überresten um Céline handelt."
Die Behörden betonen, dass die Suche und die Ermittlungen weiterlaufen, bis die Identität der Überreste endgültig bestätigt werden kann.
