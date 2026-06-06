Vermisste Kinder aus Cottbus nach Jahren wieder da: Mutter soll vernommen werden

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Fünf Jahre waren die Geschwister aus Cottbus vermisst. Nun sind die Kinder wieder aufgetaucht. Die Mutter stellte sich der Polizei. Wie geht es nun weiter?

Von Wilhelm Pischke

Cottbus - Nachdem zwei vermisste Kinder nach fünf Jahren wieder aufgefunden worden sind, befinden sich die beiden Geschwister noch immer bei ihrer Mutter.

Die Kinder bleiben vorerst bei ihrer Mutter, die aber zeitnah von der Polizei vernommen werden soll. (Symbolfoto)
Die Kinder bleiben vorerst bei ihrer Mutter, die aber zeitnah von der Polizei vernommen werden soll. (Symbolfoto)  © 123RF/asphoto777

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus auf Nachfrage. Die Kinder waren vor wenigen Tagen aufgetaucht.

Die Mutter, die vor rund fünf Jahren mit den Kindern verschwunden war, hatte sich eigenständig bei der Polizei in Seelow (Landkreis Märkisch-Oderland) gemeldet. Ausschlaggebend war laut Sprecher eine kürzlich veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung.

Die damals Siebenjährige und der damals Achtjährige waren im August 2021 von ihrer Mutter widerrechtlich dem familiären Umfeld in Cottbus entzogen worden.

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Der Vater stieß die Ermittlungen an, die Jahre andauerten. Ein Motiv für die Tat der Mutter nannte der Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Wie nun weiter verfahren wird, ist bislang offen. Es bestehe derzeit kein Haftbefehl gegen die Mutter, führte der Sprecher aus. Die Kinder seien wohlbehalten aufgefunden worden.

Ohnehin habe es zu keinem Zeitpunkt der Ermittlungen die Annahme gegeben, dass die Frau ihren Kindern etwas antun wolle. Die Mutter soll zeitnah von der Polizei vernommen werden. Das Jugendamt ist bei der Betreuung der Kinder involviert.

Titelfoto: 123RF/asphoto777

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