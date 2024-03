Oberschenkel in Volkspark Prenzlauer Berg gefunden: Er ist das Opfer!

Nun erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung und fragen:

Wer kennt Marcel Falk und kann Angaben zu ihm beziehungsweise seinen Kontaktpersonen in Berlin machen?

Wer kann Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in Berlin machen?

Wer hat den 42-Jährigen nach dem 19. Januar 2024 noch gesehen und wo?

Wer hat im Volkspark Prenzlauer Berg, in den Tagen vor dem 27. Februar 2024, auffällige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Ablage des Oberschenkels dort stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben

Hinweise bitte an die 3. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664911333, per E-Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.