Gruppe tritt jungen Mann nach Partynacht krankenhausreif: Belohnung für Hinweise ausgelobt

Köln - Nachdem ein junger Mann (21) nach einer Partynacht in Köln von mehreren bislang unbekannten Tätern krankenhausreif getreten wurde , sucht die Polizei noch immer dringend nach Zeugen. Inzwischen wurde eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt.

Die Polizei fahndet nach den bislang unbekannten Tätern und bitten dringend um Hinweise. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Der 21-Jährige aus Rheinland-Pfalz war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 11. Oktober in einer Diskothek auf der Roonstraße mit vier unbekannten Männern in Streit geraten, ehe er den Club gegen 3 Uhr samt seiner Begleiterin (19) verließ.

Die Gruppe folgte dem Duo jedoch und attackierte den jungen Mann schließlich in der Nähe eines Imbisses, wobei sie ihn erst zu Boden prügelte und anschließend mit Tritten gegen seinen Kopf traktierte.

Der 21-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Kopfverletzungen, die jedoch erst einige Tage nach dem Angriff in einem Krankenhaus festgestellt wurden. Unter anderem hatte sich sein Hirn durch den Angriff um neun Millimeter verschoben!

Die Polizei fahndet noch immer nach den Tätern, die sich seither auf freiem Fuß befinden und sucht auch weiterhin dringend nach Zeugen.