Dringende Zeugensuche in Köln: Wer trat Nils (21) fast zu Tode?

Köln - Ein Party-Abend in Köln endet für Nils (21) in einem Albtraum. Der junge Mann aus Rheinland-Pfalz wollte mit Freunden einfach nur Feiern. Jetzt liegt nach einer brutalen Attacke im Krankenhaus und kämpft um sein Leben.

Die Polizei sucht nun nach einer Gruppe von mindestens vier Männern, die auf Nils brutal eingetreten haben. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zum 11. Oktober gegen 3 Uhr vor einem Imbiss im Zülpicher Viertel zu einer heftigen Schlägerei.

Laut Ermittlern geriet Nils zuvor mit mehreren Männern in einer Disco auf der Roonstraße in Streit. Wenig später, als er den Club zusammen mit seiner Begleiterin verließ, soll die Gruppe erneut auf ihn losgegangen sein – mit verheerenden Folgen.

"Sie haben ihn zu Boden geschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten", heißt es von Seiten der Beamten. Dadurch erlitt der 21-Jährige schwere Kopfverletzungen.

Erst Tage später, als sich sein Zustand verschlechterte, suchte er in seiner Heimat Neuwied ein Krankenhaus auf.

Dort dann der Schock: Ein schweres Schädel-Hirn-Trauma wurde festgestellt.