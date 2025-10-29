Mercedes fährt Fußgänger in Wedding um, Fahrer haut ab: Wer hat etwas gesehen?

Berlin - Am Dienstagnachmittag wird ein Mann in Berlin von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer haut einfach ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht in Berlin-Wedding. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Afrikanischen Straße im Ortsteil Wedding, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Demnach soll ein 25-Jähriger die Fahrbahn auf Höhe des Manga-Bell-Platzes überquert haben. Dabei wurde er von einem Unbekannten mit einem Wagen angefahren. Der Fahrer hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich wohl um einen dunkelgrauen oder schwarzen Mercedes C-Klasse, Baureihe 205 gehandelt haben.

Die Ermittler fragen, wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf das gesuchte Auto, das Kennzeichen und den Fahrer geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen?