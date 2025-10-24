Ersatzbahnsteig an KVB-Haltestelle "Porz Markt" kommt später: Das ist der Grund

Köln - Anfang August wurden am Bahnsteig der Stadtbahnlinie 7 an der Haltestelle "Porz Markt" Absackungen festgestellt. Mit leichter Verzögerung steht nun die Inbetriebnahme eines Ersatzbahnsteigs endlich kurz bevor.

Am kommenden Donnerstag soll der Ersatzbahnsteig an der Haltestelle "Porz Markt" in Richtung Innenstadt endlich in Betrieb genommen werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zwar kann der ursprünglich geplante Termin am 27. oder 28. Oktober nicht ganz eingehalten werden. Lange warten müssen Fahrgäste aber trotzdem nicht mehr: Am 30. Oktober soll der Ersatzbahnsteig in Richtung Innenstadt voll nutzbar sein, wie die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Freitag mitteilen.

Grund für die verspätete Inbetriebnahme ist demnach ein fehlender Weg zum Bahnsteig. Dieser müsse über die neue Parkanlage an der Glashüttenstraße führen.

Weil die Grünanlage allerdings erst am Samstag (25. Oktober) offiziell eröffnet wird, kann die KVB erst am Montag (27. Oktober) mit den Arbeiten beginnen. Dann werden auch letzte Restarbeiten an der Beschilderung und der Beleuchtung vorgenommen.