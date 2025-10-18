Neue Baustellen für Köln: Wo es in der Stadt jetzt richtig eng wird

Köln – Gleich in mehreren Stadtteilen in Köln laufen aktuell wieder größere Baustellen . Hier findet Ihr einen Überblick, was Euch in den nächsten Tagen und Wochen erwartet.

Die neue Fahrradstraße an der Agrippastraße in der Kölner Innenstadt. © Stadt Köln

Wie die Stadt mitteilt, gibt es zunächst einmal gute Nachrichten für Rad-Fans: Die Arbeiten an der Agrippastraße in der Innenstadt wurden abgeschlossen.

Damit gilt ab sofort zwischen "Krummer Büchel" und "Hohe Pforte" Fahrradstraße. Dazu gibt es extra Abstellflächen für Bikes und eine neue Ladezone.

Weniger Grund zur Freude gibt es für Autofahrer in Marienburg: Die Sinziger Straße ist ab Montag (20. Oktober) bis 5. Dezember 2025 im Kreuzungsbereich zur Bonner Straße komplett dicht.

Hier finden umfangreiche Tief- und Straßenbauarbeiten statt, eine Umleitung führt über Militärring und Brühler Straße.

Anwohner dürfen bis an die Baustelle ran, Fußgänger können durchlaufen.