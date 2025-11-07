Vollsperrung auf der A559: Köln droht ein Stau-Wochenende

Köln - Autofahrer in Köln brauchen am kommenden Wochenende mal wieder starke Nerven! Zwischen dem Kreuz Köln-Gremberg und dem Dreieck Köln-Porz wird die A559 in beide Richtungen komplett dichtgemacht.

Achtung Stau: Durch die dreitägige Sperrung der A559 könnte es auf der Strecke zu Verzögerungen kommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, geht auf der Strecke von Freitagabend (14. November, 21 Uhr) bis Montagmorgen (17. November, 5 Uhr) nichts mehr.

Betroffen sind beide Richtungen – nach Bonn und nach Köln.

In Richtung Bonn wird der Verkehr schon im Kreuz Köln-Gremberg von der A4 runter auf die L124 abgeleitet. Erst ab der Anschlussstelle Gremberghoven kann man wieder auf die Autobahn drauf.

In Richtung Köln ist zwischen dem Dreieck Köln-Porz und dem Kreuz Köln-Gremberg ebenfalls Schicht im Schacht.

Und das ist noch nicht alles: Auch die direkten Verbindungen von der A4 auf die A559 Richtung Bonn und von der A59 aus Bonn Richtung Köln sind in dieser Zeit komplett gesperrt.