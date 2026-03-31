Brutale Szenen vor Tankstelle: Kripo Köln jagt diesen Verdächtigen

Köln – Heftige Szenen mitten in der Nacht: In Köln -Niehl ist ein 44-Jähriger vor einer Tankstelle brutal attackiert und verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Polizei Köln fahndet jetzt mit Bildern nach dem mutmaßlichen Angreifer. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie die Polizei Köln mitteilt, soll es in der Nacht auf den 8. März gegen 1 Uhr vor einer Tankstelle an der Amsterdamer Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein, der schnell eskalierte.

Laut bisherigen Ermittlungen soll der Angreifer einen 44-Jährigen zu Boden getreten und mehrfach auf seinen Kopf eingeschlagen und eingetreten haben.

Nach der brutalen Attacke flüchtete der Mann über die Friedrich-Karl-Straße in Richtung Boltensternstraße. Der Verletzte musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden.

Zeugen beschreiben den Gesuchten als sportlich und kräftig gebaut, mit Glatze. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Pullover, eine kurze Hose und weiße Tennissocken.